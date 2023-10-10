Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Статьи

В Калуге сбили водителя, вышедшего на дорогу после ДТП

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2023 11:41 0 380
В Калуге сбили водителя, вышедшего на дорогу после ДТП

Как мы уже рассказывали, на Северном обходе Калуги утром 10 октября произошло массовое ДТП в районе съезда на Крутицы.

Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области. 

По предварительной информации, сначала в 7 утра столкнулись УАЗ и «Форд». В этом ДТП никто не пострадал. Спустя полчаса 21-летняя девушка за рулем «Рено» сбила 25-летнего водителя «Форда», который вышел на проезжую часть после своей аварии.

После этого «Рено» врезался в «Форд» и в дорожное ограждение.

Сбитому мужчине помощь оказали на месте.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.10.2023 11:41 0 380
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил голосового помощника для горячей линии Российского Красного Креста
«Ростелеком» в Калужской области подключил к Единой радиологической информационной системе 24 диагностических аппарата
Просто смотрите: приложение «Ростелекома» для Android TV сделает бизнес-телевидение доступнее
МегаФон расширяет возможности
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Какие особенности присущи зеленому кофе
Куда поехать на заработки за границу без знания языка?
Полное руководство о том, на какой высоте вешать зеркало в ванной

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru