В Калуге сбили водителя, вышедшего на дорогу после ДТП

Как мы уже рассказывали, на Северном обходе Калуги утром 10 октября произошло массовое ДТП в районе съезда на Крутицы.

Подробности о происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, сначала в 7 утра столкнулись УАЗ и «Форд». В этом ДТП никто не пострадал. Спустя полчаса 21-летняя девушка за рулем «Рено» сбила 25-летнего водителя «Форда», который вышел на проезжую часть после своей аварии.

После этого «Рено» врезался в «Форд» и в дорожное ограждение.

Сбитому мужчине помощь оказали на месте.