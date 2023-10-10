В Калуге три человека отравились угарным газом

В Калуге в жилом доме на улице Карачевской три человека отравились угарным газом. Двое из них – дети, рассказали 10 октября в городской управе.

Пострадавшим оказали помощь врачи.

По предварительной версии, причиной инцидента стал неправильный монтаж вытяжки.