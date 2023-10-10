Калужанин набрал долгов на 3,7 миллиона рублей

В Калуге в отношении 22-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничество в особо крупных размерах, сообщили во вторник, 10 октября, в пресс-службе УМВД.

Сначала преступник развел женщину, а потом ее родственника. Он рассказал о своем плачевном материальном положении. Девушка прониклась и отдала мужчине золотые украшения. Аферист сдал все золото в ломбард.

Через несколько дней ее родственник понял, что украшений нет и решил побеседовать с калужанином. Тот же решил вытянуть деньги из потерпевшего. Мужчина также давил на жалость и рассказал об отсутствии средств на выкуп украшений. Так он дал мошеннику 50 тысяч рублей.

Преступнику удалось вытянуть из мужчины 3,7 миллиона рублей. После того, как потерпевший понял, что деньги ему возвращать не собираются, обратился в полицию.

В данный момент закрепляется доказательная база. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы.