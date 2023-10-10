В Калужской области бывшего главу администрации оштрафовали за пьяную езду

Как мы уже рассказывали, в мае нынешнего года на тот момент глава администрации Людиновского района Дмитрий Удалов стал виновником ДТП и покинул место аварии на трассе М3 «Украина». Спустя несколько часов его пьяным за рулем остановили инспекторы ГИБДД в Людиново. В тот же день стало известно про увольнение чиновника.

А в понедельник, 9 октября, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила, какое наказание вынесли Удалову.

По одному административному делу за оставление места ДТП мужчину лишили водительского удостоверения на 13 месяцев.

За езду в пьяном виде бывшего чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили садиться за руль на год и 8 месяцев.

Постановления вступили в силу.