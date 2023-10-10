Стали известны подробности массового ДТП на Северном обходе в Калуге

Ранее мы сообщали об аварии на развязке в Калуге.

Как нам удалось выяснить, столкнулись четыре машины. У всех за рулем были девушки.

По предварительной информации, пострадала 25-летняя девушка, управлявшая «Фордом». У нее травма ноги.

Обстоятельства столкновения уточняются.