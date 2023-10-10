На развязке в Калуге произошло массовое ДТП

Утром во вторник, 10 октября, на Северном обходе в Калуге произошло массовое ДТП. Фото с места происшествия опубликовало сообщество «Дорожный патруль» в ВК.

По сообщению очевидцев, на развязке при съезде на Крутицы на первом выпавшем снеге столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.