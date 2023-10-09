Стали известны причины задымления в здании пожарно-спасательной службы в Калуге

Как мы уже рассказывали, днем 9 октября из окон здания МЧС на улице Пушкина в Калуге шел дым. На место прибыли пожарные расчеты. Серьезного пожара удалось избежать.

- Произошло короткое замыкание без последующего горения в здании пожарно-спасательной службы Калужской области, - сообщили нам в пресс-службе Главного управления.

Никто из людей не пострадал.