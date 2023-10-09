В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «БМВ»

Около 12:15 в воскресенье, 8 октября, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе произошло ДТП. Там столкнулись легковые автомобили «Лада» и «БМВ», рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, у деревни Левково 37-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу и врезался в «БМВ».

Различные травмы получил водитель «Лады», а также три человека из «БМВ». Всех отвезли в больницу.