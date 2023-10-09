В Калуге загорелось здание главного управления МЧС

Около 13:30 в понедельник, 9 октября, на улице Пушкина в Калуге произошел пожар в здании ГУ МЧС по Калужской области.

Дым шел из окна помещения на третьем этаже.

На место съехалось несколько пожарных расчетов. Точные обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.