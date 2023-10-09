В Калужской области КамАЗ врезался в «Ладу», погибла женщина

Около 12:50 в понедельник, 9 октября, в Дзержинском районе Калужской области смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина». Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель грузовика КамАЗ не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу». Заднюю часть легковушки смяло.

В «Ладе» погибла пассажирка, а водитель попал в больницу.