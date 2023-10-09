В Калуге 11-летнюю девочку сбили на улице Московской

11-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Московской в Калуге вечером 7 октября. Об этом сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, она пересекала дорогу по нерегулируемому переходу у дома №288а. В этот момент ребенка сбил 38-летний водитель «Ленд Ровера».

С травмами девочку отвезли в больницу.