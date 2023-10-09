Водитель «Сузуки» насмерть сбил пешехода в Калужской области

В ночь на 8 октября в Медыни пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, на улице Кирова у дома №55 40-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил 52-летнего мужчину, который находился на правой полосе дороги, не собираясь ее переходить.

Пешеход погиб.