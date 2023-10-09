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В Калужской области нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.10.2023 09:35 0 259
В Калужской области нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину

В деревне Сильково Перемышльского района завершились поиски 32-летнего мужчины, который пропал 6 октября. Он погиб, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Из дома он уехал на автомобиле ВАЗ 21213 белого цвета.

Что именно произошло с этим человеком, пока не уточняется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.10.2023 09:35 0 259
Тэги: происшествие лиза алерт
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