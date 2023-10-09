В Калужской области нашли погибшим пропавшего 32-летнего мужчину

В деревне Сильково Перемышльского района завершились поиски 32-летнего мужчины, который пропал 6 октября. Он погиб, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Из дома он уехал на автомобиле ВАЗ 21213 белого цвета.

Что именно произошло с этим человеком, пока не уточняется.