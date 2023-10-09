В Калужской области нашли живыми пропавших 14-летних подростков

В городе Таруса Калужской области нашли живыми двоих 14-летних подростков, которые ушли из дома больше недели назад. Об этом утром в понедельник, 9 октября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Один из мальчиков пропал 29 сентября, второй – 1 октября.

Где они провели все эти дни, пока не уточняется.