Две легковушки в Людиновском районе не смогли разъехаться на дороге

Как минимум один человек пострадал в ДТП в Людиновском районе Калужской области

В 11 утра в воскресеенье, 8 октября, на повороте в деревню Игнатовка столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и «Митсубиси».

Столкновение произошло лоб в лоб. В результате оба капота оказались всмятку. По сообщению регионального МЧС, в аварии есть пострадавший. Ему на помощь приехали медики скорой медицинской помощи.