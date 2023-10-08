В Калужской области еще один житель лишился гаража

В городе Киров Калужской области ночью в воскресенье, 8 октября вспыхнул гаражный бокс.

Сигнал пожарным службам поступил около трех часов ночи. На место происшествия выехали три спецавтомобиля пожарно-спасательного подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

Гараж загорелся на улице Пушкина. Огонь потушили, сам бокс теперь вряд ли скоро примет в свои объятия автомобиль. Как сообщило региональное МЧС, пострадавших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.