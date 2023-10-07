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В Калуге во время ливня легковушка оказалась между двух упавших деревьев

Елена Сумак.
Опубликовано: 07.10.2023 21:19 0 861
В Калуге во время ливня легковушка оказалась между двух упавших деревьев

В субботу вечером, 7 октября, в Калуге на улице Грабцевское шоссе легковушка оказалась между двух упавших деревьев, об этом сообщают очевидцы.

Калужане прислали видео, на котором видно, что на проезжей части между упавших стволов на аварийке стоит легковушка.

Надеемся, пострадавших нет.

Как мы писали ранее, завтра стихия усилится: порывы ветра будут достигать 22-х метров в секунду. Будьте осторожны!

Елена Сумак.
Опубликовано: 07.10.2023 21:19 0 861
Тэги: авто благоустройство стихия
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