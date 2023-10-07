Два 14-летних подростка пропали в Калужской области

Вечером в субботу, 7 октября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» опубликовал информацию о поиске двух подростков, которые исчезли в Тарусе.

14-летний Андрей Михни (на фото - слева) пропал 29 сентября. Его рост – 175 сантиметров. Был одет в темно-синюю куртку, белую толстовку, темно-синие брюки и белые кроссовки.

Спустя два дня, 1 октября, там же исчез 14-летний Михаил Бурдужа (на фото - справа). Рост – 160 сантиметров. Был в черной куртке, серой футболке, синих джинсах и черных кроссовках.

Волонтеры не уточняют, были ли мальчики знакомы.

Всех, у кого есть информация об этих детях, просят позвонить по телефонам 112 или 88007005452.