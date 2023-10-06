В Калужской области чиновника обвинили в халатности, из-за которой девочка сломала ногу

В селе Хвастовичи заместителя главы администрации обвиняют в халатности. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На детской игровой площадке на улице 70-летия Победы находились небезопасные качели. Одна из девочек там начала раскачиваться, и ее нога попала в отверстие отсутствующей доски в днище качелей. В результате ребенок получил перелом ноги.

Как считает следствие, инцидент произошел из-за небрежного отношения заместителя главы администрации к своим должностным обязанностям.

Чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.