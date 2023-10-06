В Калужской области сбили 71-летнего велосипедиста

Около 10:10 утра 5 октября в селе Хвастовичи в ДТП пострадал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, его сбил УАЗ. 65-летний водитель «буханки» сбил пенсионера, когда тот на велосипеде ехал в попутном направлении.

Пострадавший попал в больницу.