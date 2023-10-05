В Калужской области пропал 68-летний мужчина

В селе Корекозево Перемышлького района пропал 68-летний Александр Арутюнов. Об этом вечером 5 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

В четверг мужчина ушел в неизвестном направлении.

По информации волонтеров, он нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: темно-русые.

Был одет: черный пуловер, темно-синие спортивные брюки, черные сланцы.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.