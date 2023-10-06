Стало известно о состоянии мальчика, на которого напала собака в Калужской области

В деревне Комлево Боровского района собака напала на 12-летнего мальчика, игравшего на улице. Вечером 5 октября ситуацию прокомментировал глава районной администрации Николай Калиничев.

- Сейчас здоровью парня ничто не угрожает, но шрамы и память о происшествии останется на всю жизнь, - заявил он.

Собака несколько раз укусила ребенка. Самая заметная рана – на руке в районе локтя.

Животное уже отловили. Сейчас устанавливается, кто владелец собаки, так как она выглядит ухоженной, есть ошейник.

Хозяину собаки грозит крупный штраф. Проверку по данному инциденту проводит прокуратура.