Стало известно о состоянии мальчика, на которого напала собака в Калужской области

В деревне Комлево Боровского района собака напала на 12-летнего мальчика, игравшего на улице. Вечером 5 октября ситуацию прокомментировал глава районной администрации Николай Калиничев.
- Сейчас здоровью парня ничто не угрожает, но шрамы и память о происшествии останется на всю жизнь, - заявил он.
Собака несколько раз укусила ребенка. Самая заметная рана – на руке в районе локтя.
Животное уже отловили. Сейчас устанавливается, кто владелец собаки, так как она выглядит ухоженной, есть ошейник.
Хозяину собаки грозит крупный штраф. Проверку по данному инциденту проводит прокуратура.
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