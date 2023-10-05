В Калуге пешехода сбили на улице Генерала Попова

Около 21:30 в четверг, 5 октября, на дублере улицы Генерала Попова в Калуге сбили пешехода. Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в районе дома №2 к.3. По предварительным данным, человек попал под колеса «Лады Веста».

Перехода в этом месте нет, но люди часто ходят к магазинам. Ближайшая зебра расположена в 100 метрах.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.