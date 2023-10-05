В Калужской области водитель «Лады» сбил 17-летнего мотоциклиста

Около 20:40 в среду, 4 октября, на улице Ленина в Кирове произошло ДТП с подростком. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады» при повороте налево не пропустил встречный мотоцикл «Мотоленд», которым управлял 17-летний подросток.

С травмами мальчика отвезли в больницу.