В Калужской области «Лада» сбросила «Шевроле» в кювет

Около 22:00 в среду, 4 октября, в деревне Вежи Кировского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Фото разместило ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Лады» врезался в стоящий автомобиль «Шевроле». От удара «Шевроле» вылетел в кювет.

В аварии пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.