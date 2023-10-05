Мотоциклист пострадал в ДТП в Калужской области

Около 20:50 в среду, 4 октября, в городе Киров Калужской области в аварии пострадал мотоциклист.

ДТП произошло на улице Ленина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Мотоцикл «Мотоленд» столкнулся с автомобилем «Лада».