18 педагогов из Калужской области принимают участие в Форуме классных руководителей

Во вторник, 3 октября, в Москве стартовал третий Форум классных руководителей – одно из основных мероприятий Года педагога и наставника. Как рассказали в пресс-службе правительства Калужской области. форум проводится федеральным Минпросвещения по поручению президента Владимира Путина.

На участие в мероприятии прислали 60 тысяч заявок, но отобраны были только 3 тысячи. Из Калужской области участвуют 18 педагогов.

- Участникам предстояло пройти многоэтапный отбор, который включал тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и видеовизитку, - пояснили организаторы.