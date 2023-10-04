Пропавшую в Калуге женщину ищут в центре города

Как мы уже рассказывали, 2 октября в Калуге пропала 70-летняя Лидия Прохорова. В среду волонтеры отряда «ЛизаАлерт» обратились к калужанам за помощью.

В «ЛизаАлерт» рассказали, что пенсионерка ушла в неизвестном направлении из больницы. Она была обута в сланцы. На лице гематома после ДТП.

Из-за заболевания бабушка не сможет попросить помощи или самостоятельно вернуться домой.

Женщину ищут в центре города: в районе улиц Гагарина, Комарова, Суворова, Королева.

Водителей просят посмотреть записи с регистраторов от 3 октября с 9:20 до 10:00 на перекрестке улиц Королева и Гагарина.

- На данный момент по поиску Прохоровой Лидии Кузьминичны выполнены задачи в природной среде, также отработано множество информационных задач, - пояснили в поисково-спасательном отряде. - На улице стремительно холодает, нам очень нужно, чтоб Калуга снова сплотилась и вместе мы сможем вернуть бабушку домой.