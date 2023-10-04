В Калуге 34-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Фольксвагена»

Около 10 утра во вторник, 2 октября, на Одоевском шоссе в Калуге у дома №1 столкнулись «Хендай Крета» и «Фольксваген Гольф». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Хендая» ехал в сторону улицы Ромодановские Дворики и не пропустил «Фольксваген».

В больницу попал 34-летний водитель «Фольксвагена».