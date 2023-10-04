В Калуге пропала 70-летняя женщина

В Калуге пропала 70-летняя Лидия Прохорова. Об этом в среду, 4 октября, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Последний раз женщину видели 2 октября.

Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Рост женщины – 165 сантиметров. Она была одета в черную кофту, черные брюки и черные тапочки.

Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам 112 или 88007005452.