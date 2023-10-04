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Лесной пожар произошел в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 08:41 0 266
Лесной пожар произошел в Калуге

Днем во вторник, 3 октября, на окраине Калуги в лесу произошел пожар. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Возгорание удалось быстро заметить, поэтому огонь не успел натворить беды.

Сгорела лесная подстилка на площади 38 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.10.2023 08:41 0 266
Тэги: происшествие пожар мчс
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