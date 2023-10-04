«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на подъездной дороге к Калуге

Около 13:00 во вторник, 3 октября, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Вишневского «Шевроле» въехал в попутный «Хендай». Машины двигались в одном направлении со стороны города.

В аварии пострадал один человек.