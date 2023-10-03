В Калуге шестилетнего ребенка сбили на улице Гвардейской

Около 11:10 во вторник, 3 октября, на улице Гвардейской в Калуге в ДТП пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №9 мальчика, который переходил дорогу не по переходу, сбил водитель автомобиля «Санг Енг».

С травмами ребенка отвезли в больницу.