В Калуге 44-летний мужчина пострадал в вылетевшем в кювет «Фиате»

Во вторник, 3 октября, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о происшествии в Резвани, которое произошло накануне вечером.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Фиата» двигался в сторону Мстихино, вылетел на встречную полосу, а потом съехал в кювет.

Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали ему помощь на месте.