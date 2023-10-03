Машина сгорела в центре Калуги

В ночь на вторник, 3 октября, в Калуге сгорел легковой автомобиль. Фото опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел в Григоровом переулке.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции. Причины пожара устанавливаются.