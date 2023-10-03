В Калуге 56-летнего пешехода сбили на Грабцевском шоссе

Около 17:50 1 октября на Грабцевском шоссе у дома №95 сбили пешехода. Подробности об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель «Шкоды» ехал со стороны Аэропортовской в сторону Зерновой и сбил 56-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть не по переходу.

Пострадавший попал в больницу.