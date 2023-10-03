В Калужской области сбитый на переходе мальчик попал в больницу со сломанным бедром

Как мы уже рассказывали, вечером 2 октября на улице Маяковского в Людиново водитель «Жигулей» сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе.

По нашей информации, ребенок попал в местную больницу с переломом бедра. Позже его перевезли в Калугу в детскую областную больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.