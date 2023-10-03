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В Калужской области найден живым пропавший мужчина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 10:02 0 184
В Калужской области найден живым пропавший мужчина

В Думиничском районе Калужской области найден живым 64-летний мужчина, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Этого человека искали с 1 октября, когда он ушел в неизвестном направлении.

Что именно произошло с мужчиной, пока не уточняется.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.10.2023 10:02 0 184
Тэги: происшествие лиза алерт
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