В Калуге «Фиат» вылетел в кювет

Около 20:00 в понедельник, 2 октября, в поселке Резвань на территории Калуги съехал в кювет автомобиль «Фиат». Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

Сообщается об одном пострадавшем.