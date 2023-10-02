В Калужской области водитель «Жигулей» сбил 14-летнего мальчика на переходе

Около 18:00 в понедельник, 2 октября, в Людиново в ДТП пострадал подросток. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, у дома №108 на улице Маяковского водитель «Жигулей» сбил 14-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Ребенка с травмами отвезли в больницу в Калугу. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.