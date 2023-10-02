В Калужской области найден погибшим пропавший в лесу мужчина

В городе Медынь Калужской области нашли погибшим 70-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пенсионер 26 сентября ушел в лесу и не вернулся.

- Найден, погиб. Наши соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении волонтеров.