В Калужской области пропал 64-летний мужчина

В селе Вертное Думиничского района пропал 64-летний Михаил Кузин. Об этом рассказали в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Мужчина ушел в неизвестном направлении 1 октября. На нем была зеленая камуфлированная куртка, серо-зеленые брюки, черные галоши и темно-зеленая бейсболка.

Рост пропавшего – 174 сантиметров. Он полного телосложения. Волосы седые.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам 112 или 88007005452.