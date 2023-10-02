В Калуге сбили пешехода

Около 17:50 в воскресенье, 1 октября, на Грабцевском шоссе в Калуге в аварии пострадал пешеход. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового автомобиля «Шкода».

Пострадал один человек.