В Калуге «Форд» вылетел в кювет

Около 17:30 в воскресенье, 1 октября, в селе Муратовский Щебзавод на территории Калуги произошло ДТП, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на крутом изгибе дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Сообщается об одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.