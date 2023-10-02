В Калуге пожар произошел на улице Социалистической

Около 16:10 в воскресенье, 1 октября, на улице Социалистической в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В одном из домов загорелась квартира.

Из людей никто не пострадал, но стены квартиры сильно закопчены.