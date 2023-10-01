В Калужской области сгорел гараж и жилой дом

Пожар в деревне Дроздово Жуковского района, по информации регионального МЧС, начался с возгорания гаража.

В субботу, 30 сентября, во второй половине дня вспыхнул гараж в СНТ «Птицевод – 3» на улице №-я Линия.

Огонь перекинулся на стоящий рядом двухэтажный жилой дом. В результате постройки выгорели практически дотла. О пострадавших ничего не сообщается. На место происшествия оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, работники скорой помощи и ГИБДД.

Огонь потушили, но судя по предоставленным МЧС фото, здания выгорели основательно.