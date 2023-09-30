Машина сгорела ночью на трассе в Калужской области

В ночь на субботу, 30 сентября, на дороге Киров – Людиново произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В Людиновском районе загорелся легковой автомобиль.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.