Школу в Калужской области эвакуировали из-за анонимного звонка

В пятницу, 29 сентября, в городе Таруса Калужской области сорвали уроки в местной школе №1. Подробности сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

Директору школы позвонил аноним, который сказал, что здание заминировано.

- Гадать, злая шутка или реальная угроза террористов времени не было, - пояснил Голубев. - Педагоги первой и Лопатинской школы оперативно вывели из здания всех деток. Оперативно сработали и все службы: полиция, Росгвардия, пожарные, скорая помощь. Сразу оградили доступ и в спорткомплекс «Лидер». До выяснения обстоятельств территория была оцеплена. После тщательного обследования здания школы кинологами выяснилось, что тревога была ложной.