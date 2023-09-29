В Калужской области пропал 58-летний мужчина

В деревне Плоское Юхновского района пропал 58-летний Анатолий Филиппов. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 27 сентября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Носит усы.

Рост: 178 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: карие.

Волосы: черные с проседью.

Был одет: синяя куртка, зеленая футболка, темно-синие спортивные брюки, черные галоши.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.