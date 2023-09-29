В Калужской области на свалке нашли коробки с вакциной от гриппа

В пятницу, 29 сентября, на одной из несанкционированных свалок в Калужской области обнаружили коробки с вакциной от гриппа «Совигрипп». Фото телеканала «Ника» опубликовал региональный министр здравоохранения Константин Пахоменко.

- Вакцина прошлогодняя, использованию в этом году не подлежит в связи с тем, что у нее вышел срок годности, - пояснил он. - В прошлом году план по вакцинации выполнен. Вакцина остается каждый год и, естественно, ее необходимо утилизировать. Для этого у всех медучреждений заключены договоры на утилизацию. По серии вакцины определим, в какое медучреждение она была поставлена и, соответственно, куда была направлена на утилизацию.

Пахоменко пообещал держать вопрос на личном контроле.